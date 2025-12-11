"Cosa cambierà nel mondo del lavoro?", la risposta al liceo Oriani di Corato

Domenica 14 Dicembre dalle 11,00 alle 13,00

Giovedì 15 Gennaio dalle 18,00 alle 20,00

Domenica 25 Gennaio dalle 11,00 alle 13,00

In un'epoca in cui i cambiamenti sempre più veloci della tecnologia e le sfide dell'economia richiedono non saperi limitati e limitanti, ma abilità spendibili a 360 gradi ed esigono capacità critica, elasticità mentale, solido bagaglio culturale, allenamento all'impegno, progettualità, l'Oriani propone come sempre un'offerta formativa varia, nell'ambito della tradizione più che centenaria del Liceo Classico e in quella giovane del Liceo delle Scienze Umane.Cosa chiedere di più se gli indirizzi interni poi soddisfano le propensioni degli alunni attraverso potenziamenti in Matematica, Laboratorio di Fisica, di Scienze, di Teatro, Lettorato Inglese in madre lingua, Diritto, Social Media Management ? Al passo coi tempi, ma solido nei principî, il curriculum Oriani si arricchisce di progetti nazionali ed internazionali: MEP (Model European Parliament), Erasmus+, Progetto Intercultura, Campionati delle Lingue Straniere, Giochi Pristem della Matematica, Campionati della Chimica e della Lingua Italiana, Certamina nelle lingue antiche.La storica istituzione coratina, inoltre, è sede ufficiale di esami per le prestigiose ed indispensabili Certificazioni linguistiche Cambridge, per la Patente Europea Informatica (ECDL) e si avvale di collaborazioni con il tessuto imprenditoriale del territorio, nella certezza di preparare giovani pronti alle sfide del cambiamento. Priorità del nostro liceo è anche l'Inclusione cui vengono dedicati occasioni ed iniziative coinvolgenti lungo tutto l'arco dell'anno scolastico. Allo stesso tempo, vengono valorizzate le opportunità offerte dalle tecnologie per sviluppare competenze digitali, promuovere l'orientamento STEM e costruire una cultura dell'innovazione diffusa, consapevole delle sfide dovute alla I.A. (Intelligenza Artificiale).L'Oriani si doterà presto di nuove aule, di un auditorium e di spazi di comunità, ulteriore supporto alle tante attività pomeridiane che vedono protagonisti gli studenti. Tra le iniziative caratterizzanti le due anime della nostra scuola, hanno largo seguito tra gli studenti le attività legate al progetto multimediale di Scienze Umane "A corto di idee", alla Notte Nazionale del Liceo Classico e ai laboratorî teatrali sulla drammaturgia antica, svolti anche in sinergia con gli alunni della scuola secondaria di primo grado.E, allora, verrete a trovarci durante gli OPEN DAY e le GIORNATE DA LICEALE in Via F. Kowalska, 1 ?