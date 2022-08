Un modo per "coccolare" ulteriormente i pellegrini al loro passaggio sul sul tratto centrale pugliese della via Francigena, lungo la direttrice traiana. È l'idea del, che ha lanciato, prodotto da StarPops, bistrot di Casa Sgarra.Un dolce secco, il biscotto, realizzato dallo chef stellato Felice Sgarra, che richiama subito alla mente la fragranza antica dei nostri prodotti da forno che accompagna il risveglio al mattino. «L'obiettivo è promuovere la nostra terra con un prodotto da forno dolce che potesse raccogliere in se i grani antichi pugliesi e il nostro olio extravergine di oliva da Cultivar Coratina, per offrire una conoscenza esperienziale della storia, delle tradizioni, della cultura gastronomica del nostro territorio ai pellegrini che lo attraversano a piedi per raggiungere le mete di pellegrinaggio della via Francigena» ha spiegato, presidente del Comitato via Francigena del Sud Corato. «Grano e olio extravergine d'oliva si fanno cammino in un itinerario europeo che collega cinque nazioni dal nord Europa sino al Mediterraneo , attraversando le nostre città in cui ancora si impasta con le mani e si cuoce in forni antichi a legna».Il biscotto del pellegrino è disponibile nel Centro credenziali del Comitato via Francigena del Sud Corato al Santuario della Madonna Greca. Il primo beneficiario, mercoledì 3 agosto, un pellegrino francese.