Nuovo direttivo per Agorà 2.0

Rinnovo del direttivo per l'associazione culturale Agorà 2.0,. L'associazione, che vuole ribadire la sua specifica missione di divulgazione culturale e di contributo attivo nel volontariato in ogni su forma, sottolinea la propria natura apolitica e apartitica ed evidenzia che i soci che hanno scelto di candidarsi alle prossime elezioni amministrative hanno deciso di autosospendersi dagli incarichi in seno all'associazione stessa.«Ciò nel rispetto dello spirito che contraddistingue la neutralità dell'associazione stessa. Giova ribadire l'estraneita della stessa ad ogni adesione ideologica» afferma la presidente Marisa Balducci.Pertanto si è provveduto alla ricomposizione del direttivo che risulta così composto : Presidente Marisa Balducci, V. Presidente Alessandro Mastrototaro, Tesoriere Tommaso Todisco, Consigliere Antonietta Balducci, Consigliere Vittorio Scarpa, Consigliere supplente Cataldo Piccolomo, Consigliere supplente Alessandro Minervini.