Obbligo Green Pass all'università, accordo con Asl Bari per vaccinare gli studenti di Corato

Modalità e giorni per accedere alla vaccinazione per universitari e dottorandi

Periodo di disponibilità per esecuzione vaccinazioni: dal 9 agosto 2021 al 15 settembre 2021;

Accesso diretto presso le sedi vaccinali della ASL Bari nei giorni e nelle fasce orarie indicate nell'allegato muniti di documento d'identità e tessera sanitaria e del certificato di iscrizione all'università o del tesserino universitario.

dal 2 al 5 agosto dalle 8.30 alle 14.00

il 6 agosto dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00

dal 9 all'11 agosto dalle 8.30 alle 14.00

il 23, il 24 e il 27 agosto dalle 8.30 alle 14.00

il 26 agosto dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Un accordo con la Direzione Sanitaria ASL Bari al fine di garantire, prima dell'avvio del nuovo anno accademico, la vaccinazione per gli studenti e i dottorandi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.In seguito all'introduzione del green pass per l'università, gli HUB Vaccinali Aziendali saranno disponibili ad accogliere gli studenti con le seguenti modalità:A Corato le somministrazioni dei vaccini anti covid proseguiranno durante tutto il mese di agosto nell'hub vaccinale allestito nella palestra della scuola "De Gasperi".Il centro vaccinale cittadino sarà aperto nei giorni:Seguirà aggiornamento per il periodo 1 – 15 settembre 2021.