Oggi è il giorno della festa della mandorla a Corato: il programma

Torna uno degli appuntamenti più gustosi di inizio autunno a Corato: arriva la settima. Oggi,con lo spirito di valorizzare e promuovere una grande tipicità del nostro territorio.L'evento, nato nel 2017 in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Oriani-Tandoi" indirizzo alberghiero, continua con questa preziosa partnership e si apre quest'anno a nuove ed entusiasmanti partecipazioni.«Siamo orgogliosi di presentare un'edizione che scommette ancora sulla qualità e sul fare rete, abbracciando tutta la Puglia: infatti con noi ci saranno la Pro Loco di Rignano Garganico e la Pro Loco di Lecce, insieme ad un percorso gastronomico-esperenziale a cura di "Assaprà" e della Condotta Slow Food "Castel del Monte". Tutto accomunato dal gusto e dalla versatilità della mandorla, declinata dal salato al dolce.Saremo lieti di condividere, con la comunità intera e con i tanti visitatori dalle città limitrofe, questo bel momento di festa gastronomica e ottima musica con "Licia Gissi swing quartet". Un grazie particolare all'Amministrazione Comunale che ha patrocinato l'evento»L'iniziativa, inserita nel calendario "Sei la mia città" e condivisa anche con UNPLI Puglia, inizieràcon la musica itinerante dei FOLKURIA di San Nicandro Garganico.Alleci sarà l'apertura degli stand enogastronomici, per poi proseguire alle ore 20:30 con il concerto delLa band Lycia Gissi Swing Quartet ( Lycia Gissi -voce, Mike Amato -contrabbasso, Saverio Lapi -pianoforte, Francesco Scaringella- batteria) si esibirà in una performance di musica swing: un viaggio nella musica swing italiana degli anni 40 -60 che abbraccia cantautori come Modugno, Paoli, Kramer ,Giovanni D'Anzi ,Fred Bongusto , Quartetto cetra , Natalino Otto e standards del repertorio swing Americano interpretati da Frank Sinatra Nat King Cole e altri.