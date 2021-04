L'IPC "Tandoi" accende una luce blu sulla Giornata mondiale dell'autismo

In un periodo difficile come quello attuale, nel quale emergono ancor più la solitudine e le difficoltà vissute da famiglie e ragazzi con disabilità, acquista ancora più valore la "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo", che si celebra oggi 2 aprile ed ha l'obiettivo di incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare riguardo alle persone con autismo.Anche quest'anno, seppur con le limitazioni dovute alla pandemia in corso, i ragazzi dell'istituto "Oriani-Tandoi" di Corato hanno voluto porre l'accento e sensibilizzare sulla tematica, producendo un contenuto multimediale che ha visto coinvolti alunni e docenti.Partendo dal testo di una poesia ideata da un'alunna della 5E dell'IPC "Tandoi", R. Colantoni, nell'ambito del progetto "Perle di scrittura inclusiva", si è giunti a produrre una canzone grazie al prezioso aiuto di due docenti, il prof. Calvi che ha composto le musiche, ed il prof. Cassano che invece si è occupato degli arrangiamenti. Le illustrazioni del brano musicale invece, sono state affidate alla creatività di un alunno della 2D, L. Petrone, sempre dell'IPC "Tandoi".«Con questo video, abbiamo voluto riaccendere anche quest'anno una luce blu affinché, seppure a distanza, si rifletta sulle problematiche e sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico».