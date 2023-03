Open si "apre" al cosmo: a lezione di astrochimica e astrobiologia con il prof. Savino Longo

Un buon insegnante è un maestro di semplificazione e un nemico del semplicismo. Deve cioè rendere comprensibile un dato argomento, al maggior numero di fruitori possibili. E quanto più l'argomento è ostico, tanto più questo processo può risultare complesso.Astrochimica e astrobiologia, specie se viste da occhi differenti da quelli con un background scientifico alle spalle, non sono una passeggiata di salute, ma il professor Savino Longo, nella "lezione-seminario" tenutasi ieri presso "Open", organizzata dall', Osservatorio Astronomico "Andromeda" di Corato, ha distrutto ogni pregiudizio, prevaricato ogni barriera e ha spiegato in termini semplici (attenzione, non semplicistici) l'astrochimica e l'astrobiologia.Ma cosa sono? L'astrochimica studia l'evoluzione chimica del gas e della polvere interstellare ed è materia che coinvolge in maniera univoca astrofisici e chimici; L'astrobiologia studia invece l'origine delle forme di vita nell'universo.Con l'aiuto di apposite slide, tra solidi riferimenti scientifici e qualche suggestiva proiezione, ha tenuto con il fiato sospeso ed incollati alla sedia gli oltre 50 astanti, abbattendo idealmente le quattro mura della sala e facendo viaggiare la fantasia dei presenti nell'immensità del cosmo.«Queste due materie hanno molto fascino, in quanto studiano le possibilità di vita nello spazio, alla luce delle conoscenze della chimica in ambiente spaziale. Questo corso nasce per i biologi, ma ormai è eterogeneo e trasversale. Quest'anno abbiamo avuto il boom di iscrizioni: circa 250. Queste materie ormai "vanno di moda", non sono più così distanti». Così il prof. Longo a margine della conferenza.L'incontro di ieri è stato il primo di due: il successivo si terrà il 31 marzo in Open, sempre alle 19:30, così come ricordato da Nicolò Serafino dell'Osservatorio Astronomico Andromeda: «Questi incontri, sono stati pensati da Andromeda ed Open per promuovere la cultura scientifica e avvicinare la gente a questi argomenti. Maurizio Quinto, docente di chimica analitica all'Università di Foggia, affronterà il tema dell'informatica quantistica nel prossimo seminario».Una giornata davvero interessante e ricca di spunti, resa particolarmente piacevole dal relatore d'eccezione ma anche dal contenitore Open, che sempre più trasuda cultura, voglia di conoscenza, curiosità.