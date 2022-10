Sarà ancora possibile visitare la mostra allestita per l'evento "Non avere paura. Non restare nell'ombra"

Il lusinghiero successo ottenuto e le numerose richieste ricevute hanno indotto il Comune di Corato a consentire la riapertura straordinaria di Palazzo Gioia nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre per consentire ad una platea maggiore di visitare la mostra allestiita in occasione dell'eventodello scorso 28 settembre.Gli spazi della struttura saranno perciò visitabili gratuitamente sabato dalle 19 alle 21 e domenica sia in mattinata (11-13) che in orari serali (dalle 19 alle 21).