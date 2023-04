“Corato Grenoble 1921-1987": mostra storico-fotografica nel chiostro del Palazzo di Città

Nell'ambito del programma "Condividere cultura", promosso dalla Consulta Permanente della Cultura e dall'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato, la sezione locale dell'ANPI "Maria Diaferia", in collaborazione con l'associazione Amici dei Musei, propone una mostra storico-fotografica sull'emigrazione coratina intitolata "Corato Grenoble: 1921-1987" presso il chiostro del Palazzo di Città.L'iniziativa prevede l'esposizione di 15 pannelli che, in maniera didascalica, descrivono i principali passaggi della migrazione coratina verso la "Capitale delle Alpi", con particolare attenzione al tema dell'emigrazione politica.All'inaugurazione, che si terrà il 22 aprile alle ore 19.30, interverranno il sindaco, Corrado De Benedittis, il presidente dell'ANPI provinciale di Bari, Pasquale Martino, la presidente di Amici dei Musei Corato, Maria Pia Sardano, e il referente del progetto di ricerca storica dell'ANPI, Vincenzo Catalano.La mostra sarà visitabile fino al 2 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; inoltre sarà possibile prenotare visite guidate per piccoli gruppi scrivendo all'indirizzo mail anpicorato@gmail.com.Delle visite sono già state concordate con scolaresche della scuola primaria "N. Fornelli" e della scuola secondaria di primo grado "L. Santarella".Il presidente della sezione locale, Giovanni Capurso, afferma che "questa mostra mette a disposizione dei cittadini una piccola parte di una ricerca storica che va avanti da quasi tre anni. Sul tema dell'emigrazione coratina abbiamo recuperato una quantità considerevole di documenti – fascicoli di questura, foto e scambi epistolari non solo con la Francia ma anche con l'America - che descrivono una parte fondamentale della nostra storia e che potrebbero portare, in prospettiva, alla realizzazione di un museo dell'emigrazione".