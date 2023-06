"Cronaca Murgiana", l'intervista al fotografo Francesco Bernardi

Da qualche giorno la Murgia si è impossessata del Chiostro del Palazzo di Città, attraverso gli scatti di Francesco Bernardi, nella sua mostra fotografica "Cronaca Murgiana", a cura di Verso Sud e Lavorare Stanca.«Tutte le foto sono state scattate in varie aree murgiane, dal costone murgiano tra Puglia e Basilicata, ho selezionato aree in cui vivono branchi di lupi che seguo da un po'. Faccio degli appostamenti e con i dovuti accorgimenti riesco a scattare gli animali nel loro habitat naturale». Così Francesco Bernardi.Dal Garagnone alle sette sorelle, dal ponte dei Ventuno Archi al Castello di Monte Serico, la Murgia è fotografata a 360° e vista con l'occhio di un'artista che ama e conosce il territorio murgiano come pochi.«Amo scattare in wild-life - prosegue Bernardi - la foto naturalistica è la mia passione più grande, ma non disdegno neanche i paesaggi antropizzati. Questa mostra vuole mostrare la Murgia da un'altra prospettiva, più interiore ed intimista. Spero di esserci riuscito».La mostra sarà fruibile ai visitatori fino al 18 giugno, dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20.