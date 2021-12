A Corato "L'Abbraccio", mostra fotografica di Vanessa Bucci

Sarà inaugurata a Corato il 17 dicembre la mostra fotografica "L'Abbraccio" di Vanessa Bucci che ha scelto per l'allestimento la sede di "Tutto in un abbraccio" in Corso Mazzini, 38.Vanessa Bucci, per la prima volta, esporrà i suoi scatti frutto non solo del suo talento ma del lavoro che svolge quotidianamente con grande passione e, da diversi anni, a stretto contatto con le famiglie.La sua esposizione vuole essere una riflessione sull'importanza del contatto e dell'abbraccio. I suoi scatti raccontano momenti intimi di amore profondo tra genitori e figli. Di quanto sia importante per la famiglia ritrovarsi stretti in un abbraccio perché il contatto genera un benessere immediato ed ha forti implicazioni nella crescita sana di bambini e bambine. Non solo, è uno strumento potentissimo a livello universale che nutre l'anima e il corpo anche degli adulti.Non a caso, Vanessa ha scelto come location per la sua mostra fotografica uno spazio multidisciplinare che dal 2018 propone attività che ruotano attorno alla famiglia e al contatto in tutte le sue declinazioni.Nell'ambito della mostra, patrocinata dal Comune di Corato, si svolgeranno diversi eventi di carattere culturale e informativo.Il primo sarà "Regalo Lettura" incontro di ascolto e lettura a cura di Angela Malcangi e si svolgerà sabato 18 dicembre alle ore 18:00.Lunedì 20 alle ore 18:00 la dott.ssa Belsito, presidente dell'associazione ADISCO, ci parlerà di quanto sia importante la donazione del sangue del cordone ombelicale.E' importante ricordare che la mostra è ad ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico a partire dal 17 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.00 e dalle ore 18:00 alle 20:00. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione.Per informazioni e prenotazione: 3333972871