PD, APE, Nuova Umanità chiedono coesione nel centrosinistra

Di seguito il comunicato congiunto del PD, APE e Nuova Umanità" Venerdí 27 Dicembre, presso la sede del Partito Democratico, abbiamo ribadito la necessità di costruire un fronte unitario delle forze progressiste e democratiche in vista delle prossime amministrative. Un fronte che abbia l'obiettivo di generare un profondo rinnovamento nelle politiche e nei metodi di amministrazione della nostra Città.Il nostro fronte è aperto a tutte le forze politiche che vogliono con noi condividere un progetto ed un metodo. "Progetto" che intende mettere al centro i problemi delle tante donne, giovani, lavoratori ed anziani coratini, costruendo con loro nuovi sentieri per generare comunità solidali ed innovative. "Metodo" che vuole invece dare spazio a legittime candidature e leadership che emergeranno durante il percorso unitario e che saranno valutate democraticamente.Il nostro impegno è quello di costruire un fronte comune, cercando di evitare gli errori passati. In quest'ottica ci rivolgiamo, in particolar modo, ai gruppi politici di Rimettiamo in Moto la Città e Demos, che hanno intrapreso un percorso, che rischia di non favorire la coesione di tutti coloro che si riconoscono nell'area democratico-progressista, minando così l'opportunità di una svolta per la città di Corato. Invitiamo, pertanto, le forze politiche in questione ad una profonda riflessione tesa a riconsiderare metodologie che possano favorire un serio dialogo e un sereno confronto con tutti noi.Li invitiamo, pertanto, mercoledí 8 gennaio ore 20:00 presso la sede di APE, in via Roma,4