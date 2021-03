Peppino Loiodice è finalmente Comandante della Polizia Locale di Corato

Da quando il comandante dott. Vitantonio Patruno si è posto in quiescenza, la reggenza del comando della Polizia Locale (fatta eccezione per il periodo di servizio del comandante Milillo) è stata affidata al dott. Peppino Loiodice, nella sua qualità di comandante facente funzioni. Nei giorni scorsi, però, il sindaco De Benedittis, ha nominato lo stesso Loiodice Comandante della Polizia Locale di Corato«Finalmente, dopo doversi anni, i Vigili Urbani tornano ad avere un comandante nel pieno delle sue funzioni. Tale nomina è stata resa possibile dalla modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che ha inteso istituire il servizio di Polizia Locale quale servizio autonomo e non più dipendente da un settore. In tal modo il Comandante della Polizia Locale non dovrà più dipendere da un Dirigente ma acquisisce una maggiore autonomia nelle forme e nei limiti previsti dalla legge» si legge in una nota diffusa da Palazzo di Città«Faccio gli auguri al Comandante Loiodice - dichiara De Benedittis - nella certezza che l'impegno fin qui profuso a favore della città sarà confermato, nello spirito di piena collaborazione con il Sindaco e l'Amministrazione Comunale. La riorganizzazione degli uffici si inserisce nel processo di ammodernamento della macchina comunale, condizione necessaria per dare slancio all';azione amministrativa».«Il Comandante Loiodice, forte della sua profonda conoscenza del territorio - sottolinea l'assessore alla Polizia Locale, Adriano Muggeo - sarà un grande valore aggiunto per la sicurezza della nostra città. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».