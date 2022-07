Dovrebbero avere inizio in questi giorni, secondo il cronoprogramma, i lavori per la riqualificazione di piazza Buonarroti a Corato, definita anche "la piazza delle marionette". Il circolo coratino di Legambiente ha offerto un punto di vista sulla questione nell'ottica di favorire un dibattito pubblico a riguardo.«La piazza ha vissuto varie vicissitudini. Utilizzata tanti anni fa per la Jojo, è stata recintata e chiusa per anni, prima di essere riaperta avendo nel tempo anche piccoli problemi di sicurezza. Sicuramente è cosa buona e giusta riqualificarla e destinarla ad un nuovo uso sociale e l'intervento può servire per donare un nuovo slancio sociale dello spazio urbano in una zona centrale. Tuttavia, l'idea alla base del progetto è la promozione del paesaggio come spazio democratico, in cui ogni persona ha ugual diritto d'accesso, di godimento e responsabilità di cura» è quanto sostenuto dai referenti di«L'esperto W. Whyte ritiene che gli spazi pubblici per funzionare devono essere ambienti accoglienti, vivibili, confortevoli e user friendly. Un fattore centrale capace di accendere uno spazio è il fenomeno della "triangolazione" ovvero la presenza di stimoli che spingono le persone a interagire, a socializzare. Inoltre, ha cercato di individuare la ricetta di successo per una piazza dinamica e conviviale. Dalla serie di studi svolti nelle piazze di New York e dalle numerose osservazioni si è sintetizzato che:, quindi può essere importante mettere a dimora essenze che possano dare ombra; la stessa bellezza della piazza o degli edifici prospicenti non è importante; anche la forma della piazza non è così influente come i progettisti erroneamente credono. In poche parole questo è il processo per cui uno stimolo che può essere un oggetto fisico oppure un panorama stabilisce un collegamento tra persone permettendo di creare un'interazione tra sconosciuti» hanno osservato.«È il "common ground" teorizzato anche da Jan Gehl e necessario per la socialità ma, in questo caso, è lo spunto per creare il nesso nasce dalla struttura fisica o dalla pratica d'uso dello spazio. Abbiamo constatato sul perimetro un pannello che mostra come sarà la piazza, se il progetto rimanesse quello che è stato indicato a nostro avviso mostra diverse criticità.. Quindi, il contadino porterebbe il proprio raccolto in piazza per restare ancora sotto il sole o sotto la pioggia senza riparo, da quello che sembra, inoltre, senza un sistema di raccolta rifiuti differenziato. Poi, che fine faranno gli alberi e le essenze viventi all'interno di una città che sul verde ha diverse criticità? Sicuramente potrebbero essere ripiantate in altri spazi poveri o carenti di verde, tipo la villa comunale totalmente carente di verde e di zone d'ombra» hanno aggiunto., portando un'idea e facendola sviluppare nel dialogo tra cittadini e progettisti. In esso, i luoghi pubblici sono gli spazi che per primi possono essere portatori di nuovi valori, nuovi modi di vivere e di agire sulla città. Questi rappresentano, infatti, una risorsa fisica e ideale dove negoziamo i nostri interessi comuni ed esprimiamo le nostre differenze, esaltando la creatività. I luoghi pubblici sono spazi di sperimentazione dove possiamo imparare ad interagire con e rispettando i diversi attori. L'intervento architettonico in questi ambiti diventa il mezzo per favorire l'evoluzione positiva dell'attuale stato fisico e sociale dell'ambiente. Legambiente auspica una ridefinizione del progetto con un' impronta più ambientalista e più sostenibile» hanno concluso gli ambientalisti.