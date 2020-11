PIN, presentazione in streaming del bando per giovani innovativi

L'Assessore alla Città Solidale Felice Addario, e l'Assessore alla Città Internazionale e Culture Giovanili Federica Buonsante, invitano la cittadinanza all'incontro online di presentazione del bando regionale PIN - Pugliesi Innovativi, che si terrà sulla piattaforma ZOOM il 18 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00.Il bando regionale, che prevede un contributo fino a 30.000 €, è rivolto a gruppi informali di almeno due giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno un'idea imprenditoriale innovativa e vogliono portarla avanti.Diversi gli interventi durante l'incontro: ci sarà Luca Langella, funzionario dell'ARTI Puglia, che spiegherà meglio i funzionamenti del bando. Saranno poi presentate alcune progettualità locali già finanziate dal bando: Pin Bike, Ecoteca - Sostenibile per Natura, Fedeli alla Vigna. Ci sarà infine il tempo necessario per qualsiasi domanda, chiarimento e suggerimento.«Questi che stiamo vivendo sono tempi strani e sospesi. Difronte all'incertezza, la ricetta migliore è sempre la stessa: fermarsi un attimo, riflettere e progettare un nuovo futuro più desiderabile per noi stessi e per le città che abitiamo».Per approfondire il bando: http://pingiovani.regione.puglia.it/ Per partecipare all'incontro sulla piattaforma ZOOM, seguire il link: https://us02web.zoom.us/j/87507832892?pwd=RTgyZnJ3bC82OTlHZ0dzQ20vNDdGdz09