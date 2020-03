Prevenzione coronavirus, a Corato stop anche alle assemblee di condominio

In tempo di prevenzione e misure stringenti per evitare il contagio da coronavirus anche le assemblee condominiali si fermano.Il "Gruppo coratino amministratori di condominio" che annovera 13 professionisti ha comunicato la chiusura dei propri studi professionali tenendo fede alle disposizioni emanate con il DPCM di ieri 9 marzo e relative al COVID-19.Pertanto hanno comunicato ai propri condomini e a tutti coloro che ritenessero doversi avvalere di consulenze condominiali che gli studi professionali rimarranno chiusi al pubblico fino al giorno tre aprile prossimo.Verranno garantite in ogni caso, tutte le occorrenze condominiali affinché nulla procuri ed arrechi disagi alla quotidianità. Stante il periodo di rendiconti, le assemblee annuali riprenderanno non appena sarà ritenuto possibile.La comunicazione è firmata dai seguenti studi:Studio Giovanni BovinoDomus Aurea della Dr.ssa Caterina PaolaCEDAF di Chiarelli NicolaTecnoAdmin del dr. Di Franco e ing. CappellutiStudio dott.ssa Monica GalantucciGECOND di Leone GiuseppeStudio Cristoforo Roberto LeuciLoiodice Dr.ssa AdaStudio amministrazione condominiale del Rag.Lotito AntonioStudio Mazzilli GiuseppeGeom. Claudio OlivieriStudio Administra di Rigante GiovanniIl condominio del Rag. Tandoi Alfonso