Il coratino Antonio Quercia insignito del titolo di Cavaliere

La cerimonia si è svolta in Prefettura a Bari

Si è svolta lunedì 5 dicembre, in Prefettura a Bari, la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due Medaglie di bronzo al Valore Civile.Il Prefetto di Bariha espresso parole di gratitudine e di compiacimento nei confronti degli insigniti che hanno meritato l'ambita onorificenza.31 cittadini, civili e militari del territorio, si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.La cerimonia è stata allietata dall'esibizione canora da parte del Soprano Vittoria Didonna del brano "Ave Maria" attribuito a Jacqes Arcadelt, che ha reso ancora più solenne la manifestazione.All'evento hanno partecipato le massime autorità del territorio.