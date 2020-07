Processo disastro ferroviario, controesame dei consulenti tecnici della Procura

Nuova udienza davanti al Tribunale di Trani del processo sul tragico incidente ferroviario della vecchia Bari Nord, che il 12 luglio di 4 anni fa, nella tratta Corato-Andria, costò 23 vittime e 51 feriti.Anche l'odierna udienza, nell'auditorium dell'oratorio "Sant'Annibale di Francia" di Andria, è stata dedicata al controesame di due consulenti della Procura della Repubblica che nell'ambito delle indagini preliminari svolsero accertamenti sulle cause del disastro. Ad interrogarli i difensori di alcuni dei 18 imputati.Il controesame, già iniziato nelle scorse udienze, si competerà il 9 settembre, data a cui è stato aggiornato il dibattimento, che proseguirà sempre nell'auditorium della parrocchia Santa Maria Addolorata delle Croci di Andria per garantire le misure di distanziamento sociale anticoronavirus.Tra i difensori che hanno preso la parola oggi, l'avvocato Michele Vaira, coodifensore di del dirigente di Ferrotramviaria Spa Giulio Roselli. Ad avviso del legale non è stato il vetusto sistema del blocco telefonico la vera causa dell'incidente ferroviario ma l'aver fatto partire un treno bis (denominazione che si dà ai treni supplementari rispetto a quelli ordinari) prima di quello normale."Fatto che, dunque, per il difensore ha creato confusione fra i tre convogli in viaggio sulla tratta in quei drammatici minuti. Secondo Vaira il fatto che il sistema del blocco telefonico è obsoleto non equivale a dire che sia illecito.