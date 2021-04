Puglia ad "alto rischio pandemico". Zona rossa per altre due settimane

In Italia la curva del contagio inizia lentamente a decrescere ma non in Puglia. Nonostante l'indice Rt si sia abbassato a 1.09, resta ancora al di sopra della soglia di allerta pari a 1.Inoltre, in Puglia, stando al monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, il "rischio pandemico" resta nel livello "alto" oltre ad essere tra le quattro regioni italiane che riporta anche "molteplici allerte di resilienza".Non c'è dubbio, dunque, la Puglia resterà in zona rossa anche dopo le festività di Pasqua. Per passare alla fascia di rischio più basso, quella arancione, sarà necessario mantenere al di sotto di 1 l'indice di contagio per due settimane. Tutto fa presumere, quindi, che la zona rossa si prolunghi per almeno altri 14 giorni.