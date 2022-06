Qualità della vita, dati mediocri per la Provincia di Bari

Bambini

Tasso di fecondità - valore 1.2 (62esima posizione con 350.6 punti)

Pediatri - valore 349.2 (32esima posizione con 2.4 punti)

Asili nido, posti autorizzati - valore 249.1 (63esima posizione con 19.2 punti)

Scuole con la mensa - valore 391.6 (49esima posizione con 30.9 punti)

Spazio abitativo - valore 55.9 (102esima posizione con 55.9 punti)

Studenti per classe - valore 293.5 (79esima posizione con 20.1 punti)

Scuole accessibili - valore 438.3 (34esima posizione con 37.7 punti)

Scuole con la palestra - valore 640.1 (19esima posizione con 48.4 punti)

Giardini scolastici - valore 353.6 (56esima posizione con 10.5 punti)

Verde attrezzato - valore 330.7 (51esima posizione con 26.7 punti)

Indice sport e bambini - valore 359 (48esima posizione con 0.9 punti)

Delitti denunciati a danno di minori - valore 807.9 (70esima posizione con 1.9 punti)

Giovani

Laureati - valore 527.8 (37esimo posto con 28.9 punti)

Disoccupazione giovanile - valore 605.3 (72esimo posto con 19.7 punti)

Saldo migratorio totale - valore 540 (68esimo posto con 0.5 punti)

Imprenditorialità giovanile - valore 519.8 (31esimo posto con 0.1 punti)

Canoni di locazione - valore 688.9 (84esimo posto con 27.7 punti)

Gap affitti tra centro e periferia - valore 857.1 (22esimo posto con 106.7 punti)

Quoziente di nunzialità - valore 558.8 (16esimo posto con 3.9 punti)

Età media al parto - valore 230.8 (82esimo posto con 32.7 punti)

Aree sportive - valore 34.5 (86esimo posto con 1.7 punti)

Bar e discoteche - valore 53.2 (105esimo posto con 99.3 punti)

Imprese che fanno ecommerce - valore 359.5 (74esimo posto con 0.4 punti)

Amministratori comunali con meno di 40 anni - valore 437.9 (78esimo posto con 25.7 punti)

Anziani

Speranza di vita a 65 anni - valore 366.7 (86esima piazza con 19.8 punti)

Indici di dipendenza degli anziani - valore 658.9 (23esima piazza con 35.5 punti)

Medici specialisti - valore 378.8 (22esima piazza con 33.6 punti)

Biblioteche - valore 44.4 (104esima piazza con 2.1 punti)

Orti urbani - valore 66.8 (56esima piazza con 0.2 punti)

Inquinamento acustico: esposti presentati - valore 970.7 (41esima piazza con 5.4 punti)

Trasporto disabili e anziani - valore 86.5 (46esima piazza con 3.1 punti)

Assistenza domiciliare - valore 198.3 (31esima piazza con 28.6 punti)

Infermieri - valore 513.1 (67esima piazza con 741.5 punti)

Geriatri - valore 282 (65esima piazza con 2.7 punti)

Consumo di farmaci per malattie croniche - valore 377.7 (55esima piazza con 196.1 punti)

Consumo di farmaci per depressione - valore 822.2 (33esima piazza con 15.9 punti)

Il Sole 24 Ore ha pubblicato nella giornata di lunedì 6 giugno le classifiche relative alla qualità della vita in tutte le 107 province italiane, divise per i tre indici generazionali. L'area metropolitana di Bariha registrato mediocri e leggermente inferiori alla media in tutti i target. Per ogni fascia sono stati selezionatiper evidenziare particolari aspetti che influenzano il contesto di vita: a ogni parametro sono stati poi assegnati dei punti (valore fino a un massimo di 1000); la classifica finale è il risultato della media di tutti i punteggi conseguiti.La provincia con la miglior qualità di vita per i bambini è Aosta (596.9). Sul podio anche Arezzo e Siena, sempre con risultati oltre i 500 punti.Il barese ha occupato la 68esima piazza in questa classifica, con un. Ecco i 12 parametri selezionati per misurare alcuni aspetti che condizionano la vita della classe 0-10 anni:Secondo i dati raccolti, è Piacenza il territorio nel quale vive meglio la popolazione tra i 18 e i 35 anni, davanti a Ferrara e Ravenna.Totalizzando, Bari risulta essere in 84esima piazza in graduatoria. I 12 indicatori presi in considerazione e il relativo punteggio:Per quanto riguarda invece la classe degli anziani (over 65), Cagliari ha conquistato la vetta della graduatoria con 590.3 punti, staccando Bolzano e Trento.Bari si è classificata al 56esimo posto con un punteggio di. Ecco quanto ha raccolto la sesta provincia pugliese nei 12 criteri stabiliti per stilare la graduatoria: