“Il mio papà è…”, il concorso fotografico Adisco Corato per la festa del papà

Modalità di partecipazione

• Cliccare "Mi Piace" alla pagina Facebook Adisco Corato;

• Dal 14 al 17 Marzo - Inviare una foto con il proprio bimbo/a, tramite messaggio alla pagina Adisco Corato, indicando nome e data di nascita del bimbo/a. Nel messaggio occorre altresì autorizzare espressamente Adisco – Sezione Territoriale di Corato alla pubblicazione ed all'utilizzo della foto inviata per le finalità legate al contest;

• Dal 19 al 25 Marzo - Fare incetta di like sotto la propria foto!

Quest'anno Adisco – Sezione territoriale di Corato vuole celebrare anche i papà e, in occasione della festa a loro dedicata ha indetto, in collaborazione con la fotografa Vanessa Bucci, il contest "Il mio papà è…", un concorso fotografico riservato ai papà ed ai loro piccoli.Sono infatti ammessi a partecipare al contest i bimbi da 0 a 2 anni (nati tra il 2020 e 2022) insieme ai loro papà. Partecipare è semplicissimo: basta scegliere una foto (no selfie) e seguire alcune semplici regole.I papà interessati a partecipare al concorso fotografico dovranno:Le foto utilmente pervenute entro il 17 marzo saranno postate sulla pagina Adisco Corato, in un unico post, alle ore 13.00 del 19 marzo 2022.Saranno considerati validi solo i Like posti direttamente sotto la foto.1° Premio: Buono per un ritratto fotografico di famiglia scattato dalla fotografa Vanessa Bucci e stampato su tela in cotone con telaio in legno 50x50cm;2° Premio: Buono presso Vanessa Bucci, per la stampa di una foto a scelta su quadro con cornice in legno bianco 30x30cm o 30x40cm;3° Premio: Buono presso Vanessa Bucci, per la stampa di una foto a scelta su pannello extra-leggero adesivo 20x20cm o 20x30cm.Nel corso della manifestazione organizzata per domenica 27 marzo, di cui seguiranno ulteriori dettagli, saranno proclamati e premiati i vincitori e verrà inoltre consegnato a tutti un premio di partecipazione.