Diversamente abili... ma più abili a donare, gli abbracci del Liceo Artistico

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, sabato 11 dicembre è tornata "Diversamente abili ma…più abili a donare", iniziativa organizzata dal liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato in collaborazione con le sezioni locali Adisco, Aido, Avis, Rotary Club e associazione Bice Fino.La manifestazione, giunta alla settima edizione e moderata dalla prof.ssa Monica Tommasicchio, ha visto, come di consueto, coinvolti gli alunni del dipartimento di inclusione del liceo artistico che, quest'anno, si sono messi all'opera e con vari materiali (ceramica, legno e metalli) hanno realizzato degli angeli che abbracciano un cuore, rappresentando dono di speranza, di amore e rinascita.«Dopo questo lungo periodo di pandemia che ha stravolto le nostre vite, la nostra quotidianità, la nostra didattica, il nostro rapporto con gli altri, abbiamo sentito la necessità di donare simbolicamente gli abbracci che ci sono mancati - ha affermato la prof.ssa Stefania Panisco, responsabile del dipartimento inclusione - Abbiamo sentito, con questo gesto, la necessità di riempire le nostre vite di quella logica dell'amore che risiede in ciò che siamo capaci di donare agli altri».La cultura del dono è diventata, dunque, strumento prezioso per valorizzare e coltivare la solidarietà e l'inclusione. «L'arte diviene ancora una volta, un potente veicolo di aggregazione e inclusione sociale, perché nell'arte la diversità si trasforma in opportunità di condivisione e generosità - ha poi dichiarato la prof.ssa Panisco - Un grazie speciale ai nostri ragazzi, ai loro compagni tutor, ai docenti di sostegno, agli educatori che con entusiasmo hanno accolto questa richiesta e ai docenti di Laboratorio Design Ceramica prof.ssa Di Bisceglie Donatella, Design Metalli-Oreficeria prof. Fiore Leonardo, Design Arredamento-Legno prof. Di Zanni Giuseppe che hanno coadiuvato le attività».Gli "angeli dell'abbraccio" ed i calendari Adisco 2022, anch'essi sul tema degli abbracci mancati, realizzati dalla docente e socia Adisco Monica Tommasicchio in collaborazione con un'alunna del liceo artistico, Manuela Cacciapaglia, potranno essere acquistati a partire da lunedì 20 dicembre presso la sede di "Tutto in un abbraccio" in Corso Mazzini, 38, in cui è ospitata la mostra "L'Abbraccio" della fotografa, nonchè socia Adisco, Vanessa Bucci. Sempre lunedì 20 dicembre, a partire dalle 18:00, nell'ambito della mostra L'Abbraccio la dott.ssa Luisa Belsito, presidente Adisco - Sez. territoriale di Corato, terrà un incontro informativo, pensato soprattutto per le donne in gravidanza, sulla donazione del sangue cordonale. E' possibile prenotarsi al numero 333.3972871 fino ad esaurimento posti.