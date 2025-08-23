La banda di Corato “Raffaele Miglietta” per il festival "A Tubo!"

Ilsi terrà questa sera, sabato 23 agosto, con l'esibizione della banda di Corato "", diretta dal, attraverso due momenti: alle ore 19.00 con il giro di banda per le vie del centro cittadino e alle ore 21.30 con il, in piazza Cesare Battisti.La banda, orgoglio coratino, ha goduto e gode ancora oggi di grande fama e prestigio anche grazie alla direzione ventennale di, Maestro dedito alla musica e apprezzato dal pubblico. Dal 1951 al 1971, infatti, rese il complesso musicale uno dei punti di riferimento del panorama bandistico d'Italia.Prima dello splendore ventennale del Maestro Miglietta, la banda di Corato toccò l'apice della gloria nel 1928, a Roma, durante un, in cui vinse il primo posto che le permise di esibirsi, in rappresentanza dell'Italia, durante l'incoronazione del Re Zogu di Albania. In giuria anche il musicistache contribuì alla vittoria della banda e alla sua successiva notorietà a livello nazionale.Il complesso musicale ha, però, affrontato anche momenti particolarmente negativi, come quello dell'emergenza sanitaria del 2020 che ha messo temporaneamente in pausa il lavoro artistico del gruppo.Oggi la banda continua a essere uno deidella nostra città, attraverso la passione che ciascun componente dedica e all'esperienza musicale del Maestro Gennaro Sibilano.