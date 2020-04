Questa sera la veglia Pasquale presieduta da Mons. D'Ascenzo

Sarà trasmessa in diretta televisiva

L'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà le celebrazioni della veglia pasquale e della domenica di Pasqua in diretta televisiva dalla Cattedrale di Trani.Questa sera celebrerà la Veglia Pasquale nella notte santa alle ore 20.00. Domani, Domenica di Pasqua e Resurrezione del Signore, la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo andrà in onda alle ore 10.00.Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva dalle emittenti Amica 9 (canale 91), Easy Tv (canale 190), Teleregione (canale 14), Telesveva (canale 17).