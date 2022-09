«Il 1 luglio 2022 siamo stati catapultati in una realtà che nessuno si aspettava. A nostra figlia Aurora, di 2 anni, è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta di tipo B». Queste le parole con cui i genitori - in particolare la mamma Vanessa - e i familiari di una bambina dihanno raccontato una vicenda della quale si sta parlando in città e sul territorio.«A parte il crollo emotivo, psicologico e fisico, ci siamo ritrovati e ci ritroviamo tuttora ad affrontare spese economiche più grandi di quelle avremmo potuto affrontare prima d'ora… Abbiamo difficoltà a volte anche a coprire le spese di casa, perché ci sono altre priorità tipo fare carburante, dato che su 7 giorni alla settimana facciamo andata e ritorno da e per Bari» hanno spiegato, motivando la loro richiesta di supporto.«Quest'aiuto che chiediamo è interamente per Aurora, per le cure, per le spese su strada, per qualsiasi cosa possa servire». La raccolta fondi lanciata su Facebook, alla quale è possibile partecipare collegandosi a questo link , ha già raggiunto oltre 3500 euro.