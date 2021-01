Raffiche di burrasca in Puglia, è allerta arancione

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta arancione che interessa tutto il territorio regionale per vento.Dalla mezzanotte del 31 gennaio e per le successive 12-18 ore si prevedono venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Dalle ore 8.00 e per le successive 12 ore, su tutta la Puglia è allerta gialla per precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.