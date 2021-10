Ragazzini con un machete, il video shock pubblicato su Instagram. Identificati

Hanno scelto di mostrarsi su Instagram mentre maneggiavano, in piazza Abbazia, un machete pericolosissimo, quasi fosse uno strumento di gioco. Il video è poi diventato virale conquistando lo sdegno di migliaia di Coratini e numerose segnalazioni che hanno raggiunto anche la Polizia di Stato che, repentinamente, è intervenuta identificando i responsabili. Si tratta di tre ragazzi, appena maggiorenni e di un minorenne. Sono tutti volti noti alle forze dell'ordine.Negli ultimi giorni, anche in ragione della manifestata necessità di sicurezza palesata in diverse sedi anche istituzionali, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alla zona del centro storico nelle ore serali, mediante l'impiego dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato e del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari.Sono state anche eseguite delle perquisizioni domiciliari.A seguito di attività d'indagine condotta dagli investigatori, unitamente a mirati servizi nell'ambito dei quali sono state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari, è stato possibile identificare un gruppo di ragazzi che, nei giorni precedenti, aveva divulgato in rete un video in cui si filmavano mentre maneggiavano un machete nel centro storico di Corato.Gli intensificati servizi di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di prevenire e contrastare reati in genere ed, in particolar modo, eventuali episodi di atti vandalici e aggressioni segnalati alle Autorità.