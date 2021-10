Rapinati dalla baby gang, paura per alcuni giovanissimi nel centro cittadino

Tre giovanissimi rapinati e malmenate da un gruppo di coetanei in pieno centro cittadino. È accaduto nella prima serata di ieri, intorno alle 21, nei pressi di via Roma.I tre ragazzi si stavano recando in un locale per festeggiare il compleanno di uno di loro quando sono stati accerchiati da un gruppo di ragazzini che ha chiesto loro del denaro. Al rifiuto sarebbero stati aggrediti con percosse e derubati del denaro che avevano con sé.Due dei tre ragazzi sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso per le escoriazioni e contusioni rimediate nel parapiglia.Sono stati allertati i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei tre giovani.Sull'argomento è intervenuta Città Nuova.«Anche sulla questione sicurezza è assente qualsiasi tipo di iniziativa! La nostra accusa, dopo questo ennesimo episodio, è verso il silenzio assordante non solo dell'Amministrazione, ma ancor di più verso l'inerzia inspiegabile della "minoranza". Difatti, quest'ultima non è manco in grado di raccogliere qualche firma per presentare INTERROGAZIONI O ORDINI DEL GIORNO, da discutere in Consiglio Comunale. E questo la dice lunga….fino a ufficiale smentita degli interessati. Questi episodi toccano tutti prima o poi, statene certi.Ringraziamo i Carabinieri prontamente intervenuti, ma da soli e senza coordinamento non possono risolvere questo stato di cose, che tra l'altro, danneggia le nostre attività economiche e rende poco attrattiva la nostra Città!Città Nuova chiede ai rappresentanti dell'Istituzione Locale, che ci si adoperi, discutendo, lavorando, essendo presenti nelle sedi opportune e con l'adeguata trasparenza e coinvolgimento dei cittadini e forze sociali».