Restano chiuse le scuole, da domani chiusura anticipata per i negozi

Due importanti ordinanze sono state firmate dal Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, per il contenimento del contagio da Covid19.In vista della decisione del Tar se confermare o meno la sospensione (decretata il 6 novembre scorso) del provvedimento regionale che dal 30 ottobre ha chiuso tutti gli istituti scolastici pugliesi, il Sindaco De Benedittis, sentiti i Dirigenti scolastici, ha deciso di prorogare, con un'ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l'infanzia fino al 18 novembre e comunque fino al giorno della pubblicazione della decisione che il TAR Puglia assumerà in merito al ricorso prodotto avverso l'ordinanza de Presidente della Regione Puglia n. 413/2020.Inoltre, a partire da domani 15 novembre, fino al prossimo 3 dicembre, le attività di vendita al dettaglio della città dovranno sospendere la propria attività a partire dalle ore 19:00, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020."È necessario adottare tutte le misure necessarie a rallentare l'avanzata del contagio. La situazione negli ospedali è difficile, dobbiamo fare tutti la nostra parte. – dichiara De Benedittis - È il momento di cambiare le nostre abitudini. A tal fine, incentiviamo l'orario continuato di apertura dei negozi, così da dilazionare il più possibile la presenza, in contemporanea dei clienti."