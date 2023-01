Sara' Palazzo Gioia la sede per la conferenza stampa relativa a "Restare", un importante lavoro di sinergia con le imprese locali, finalizzato a dare concrete opportunità di formazione retribuita e lavoro a 40 giovani concittadini che siano inoccupati o male occupati e che vogliano investire le loro migliori energie a Corato, contribuendone alla crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale.Appuntamento previsto per Martedì 31 gennaio, alle ore 12:00 con l'intervento diCorrado De Benedittis, Sindaco del Comune di CoratoLuisa Addario, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di CoratoGiuseppe Sciscioli, Dirigente servizio "Politiche Giovanili e attività sportive" del Comune di CoratoGraziana Cannone, RUP Progetto RestareMargherita Curti, referente Vision and ValueClaudio Amorese, Presidente AICNoemi Buonsante, rappresentante Fondazione Ca' FoscariRoberto D'Introno, Presidente If in ApuliaIl progetto "Restare", nell'ambito di "Fermenti in Comune", è finanziato da ANCI, dal Comune di Corato e da Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia.Importante e serrata è stata la collaborazione tra tutti i partners del Comune di Corato che di essi è il capofila: Vision Think Thank, Fondazione Università Ca' Foscari, Associazione Imprenditori coratini (Aic) e If In Apulia APS