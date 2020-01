Riapre la sezione di Corato di Rifondazione Comunista

Nelle ultime competizioni elettorali amministrative è balzata agli occhi l'assenza del simbolo della falce e del martello, identificativi del partito della Rifondazione Comunista. Il partito, infatti, da diverso tempo aveva smesso di essere operativo nel territorio comunale.I comunisti di Corato, da sabato prossimo, però, avranno una nuova sezione che apre i battenti in via Sant'Elia 50.A darne l'annuncio, per conto degli aderenti al partito è Andrea Mastrototaro.«Siamo una quindicina di persone che hanno deciso di riaprire una sezione politica di un partito. Ma questa non è solo una sezione politica. E' innanzitutto uno spazio reale dove uomini e donne di sinistra, comunisti, possano ritrovarsi, confrontarsi e fare politica realmente. Per questo abbiamo riaperto! Vogliamo tornare a ricreare una comunità politica di uomini e di donne che unendosi in nome di un antico motto "Uniti siam tutto divisi siam canaglia" prova a cambiare, nel piccolo della nostra città, lo stato di cose presenti. Tanta è la solitudine creata da questa società. Una solitudine che ci vuole relegati nelle nostre singole vite o al massimo nella condivisione di post sui social( in certi casi di fake news). Bisogna invece andare "oltre lo schermo", cioè passare all' incontro di uomini e donne in carne ed ossa che con i loro sogni e le loro paura, con i loro punti di forza e le loro fragilità, possano essere l' unico vero motore per fare politica. Ecco, vogliamo rendere le tante solitudini,le tante necessità, le tante speranze, i tanti sogni,realtà. Proveremo a parlare ai cittadini di Corato dando la nostra visione, non solo della città ma del mondo che la circonda. Insomma vogliamo far si che nella nostra città torni a sventolare ancora un drappo rosso, un drappo rosso, simbolo di speranza. Ci vediamo sabato pomeriggio, ore 18 in via Sant'Elia 50 ».