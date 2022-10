Riccardo Scamarcio ospite nel Cinema UCI del Puglia Village

L’attore pugliese sarà presente in sala insieme al regista e al resto del cast per l’uscita del film “Quasi Orfano”

Il, all'interno del, ospita domani, prima della proiezione delle ore 19,45, i protagonisti della pellicola "", tra cui spicca la star italiana. In occasione dell'uscita del divertente film italiano, remake di una nota commedia francese, saranno presenti in sala, insieme al pugliese Scamarcio, il registae alcuni degli attori protagonisti, tra cui, che saluteranno il pubblico pronto per assistere alla proiezione delle 19.45.", commedia romantica ambientata tra Milano e la Puglia, racconta con grande ironia l'incontro di due modi di intendere la vita e di relazionarsi con gli altri diametralmente opposti, ponendo l'attenzione sull'importanza dell'abbracciare sempre la propria identità.