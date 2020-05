Ripresa, Gran Shopping Mongolfiera Molfetta: «Prima settimana incoraggiante»

Dopo oltre sessanta giorni di chiusura, alla prima settimana dopo il lockdown ha il sapore di ottimismo. Una settimana che ha visto un debutto incoraggiante tanto che alcuni punti vendita hanno fatto registrare primati oltre la media nazionale rispetto alle rispettive catene."Una ripresa assolutamente soddisfacente" afferma il Direttore del Gran Shopping Domenico Mele. "Un risultato ottenuto grazie alle misure di sicurezza attuate che hanno rassicurato la clientela e questo per il nostro Centro Commerciale è il dato più importante".L'attenzione nei confronti del cliente e la sicurezza sono punti cardine del Gran Shopping. Ai varchi di ingresso infatti, organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, sono state fissate colonnine di gel igienizzante e steward che effettuano la misurazione della temperatura con termoscanner e che regolamentano gli accessi in funzione della capienza del Centro Commerciale.L'afflusso nelle aree comuni (corridoi, toilette, negozi) è stato regolato in modo da evitare assembramenti e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Nelle toilette, inoltre, è stato potenziato il servizio di sanificazione con prodotti igienizzanti secondo i protocolli di sicurezza.Dalla prossima settimana il Gran Shopping vedrà la riapertura degli ultimi negozi quali Rosso Sapore, Sciamanin, Parfois, O Bag, Old Wild West e Foot Locker.Per tutto il mese di giugno osserverà i seguenti orari: i negozi saranno sempre aperti alle 10 alle 21, i ristoranti e l'ipermercato saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 mentre la domenica dalle 10 alle 21.L'attenzione alla clientela continuerà grazie ad attività a sostegno del consumo.