Ritrovato il docente scomparso da Corato

Sarebbe in buone condizioni di salute

Il prof. Giuseppe Di Zanni è stato ritrovato e si trova in buone condizioni di salute.La conferma è arrivata questa sera da fonti vicine alla famiglia e dalla vice presidente regionale dell'associazione Penelope, la coratina Adele Mintrone, che ha seguito da vicino la vicenda.Il professore è stato rintracciato a Trinitapoli e si sarebbe messo in contatto con la famiglia.Si conclude con una buona notizia una giornata di grande preoccupazione. Notevole l'attività delle forze dell'ordine, di associazioni di volontariato ma anche di semplici cittadini che si sono mobilitati per ritrovare il professore, tanto stimato ed apprezzato da studenti e colleghi.