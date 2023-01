Ruba offerte del presepe della Chiesa Incornata: il video la inchioda

La donna, come si vede nel video, approfitta della chiesa vuota e con estrema velocità svuota il bottino per poi prendere la navata laterale e imboccare l'uscita. Peccato che l'autrice del furto non avesse fatto caso alla telecamera di videosorveglianza che puntava dritta verso di lei.

"Siamo sempre disponibili ad aiutare le persone con problemi sociali ed economici secondo le nostre possibilità - questo le voci unanimi del parroco Don Giuseppe Lobascio e del vice parroco Don Vincenzo - e questi gesti ci rattristano perché evidenziano un disagio".

Un episodio che, dato il luogo in cui è avvenuto, assume contorni ancor più tristi e ci lascia riflettere circa il disagio economico (e non solo) in cui molti nostri concittadini vivono quotidianamente.

Social Video 1 minuto Il video del furto in Chiesa

