Svaligiato negozio di cellulari in via Gravina, furto da migliaia di euro

Furto dal valore di alcune migliaia di euro a Corato ai danni di un negozio di telefonia in via Gravina.



Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i ladri hanno agito intorno alle 3 di questa notte: hanno forzato la saracinesca e, una volta dentro, hanno svaligiato cassetti ed espositori portando via cellulari, smartphone e accessori. L'effrazione ha fatto scattare l'allarme collegato con un istituto di vigilanza privato che ha subito inviato sul posto una pattuglia senza riuscire, tuttavia, a sorprendere i ladri che si erano già dati alla fuga.



Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i Carabinieri.



La merce rubata è in corso di quantificazione ma si stima un danno di diverse migliaia di euro.