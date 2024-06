Ritrovata autogru dal valore di un milione di euro rubata a Corato

Ladri in azione intorno alle ore 3 di questa notte

Da quantificare il bottino: malviventi in fuga

Un soggetto, avvistato da alcuni giorni con atteggiamenti sospetti, ha attirato l'attenzione dei poliziotti in borghese

Gli addetti alla sicurezza lo hanno scoperto all'interno di un magazzino di una grande azienda coratina di distribuzione per la GDO

I malviventi si erano introdotti in un'officina in via Castel del Monte