Sabato 1 ottobre torna la Village Night di Puglia Village

L'atteso appuntamento con la, la notte magica dedicata alle cantine italiane e del territorio, torna nellaUna data da segnarsi in agenda per un evento che propone non solo l'eccellenza dei vini italiani e pugliesi, ma anche degustazioni food del territorio, musica d'autore live con ospiti speciali come Nino Buonocore, Marco Ferradini e Alberto Fortis e tanto shopping nei novanta negozi delè l'evento unico per degustare in tutta tranquillità e in un'unica location ottimi vini e scoprirne gli aspetti più inusuali e caratteristici in un percorso gustativo che saprà coinvolgere sia neofiti che appassionati del genere., i banchi d'assaggio di alcune delle più note cantine, dislocati lungo la piazza centrale e nelle vie del Village, proporranno le degustazioni di pregiate etichette del territorio; mentre i corner dedicati aloffriranno assaggi di gustose ricette locali proposte da, con l'immancabile e gustoso panzerotto sempre protagonista.Questa nuova edizione dellaavrà inoltre come novità musica d'autore live con una line-up ricca di nomi prestigiosi del cantautorato italiano: alle 19:30 si esibirà, cantautore e compositore napoletano che ha scritto scrive pagine della storia della musica italiana arrivando a duettare con il grandissimo Chet Baker, seguito alle 20,30 da, padre del "Teorema" più famoso della storia della musica italiana, che lascerà la chiusura della serata, dalle 21,30, ad, cantautore che ha al suo attivo sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d'oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti.per le degustazioni potranno essere acquistati sul posto, al costo di otto euro, e saranno comprensivi di due gettoni spendibili nei diversi banchi di assaggio delle Cantine Italiane e Pugliesi, un gettone spendibile per le stuzzicherie di accompagnamento studiate ad hoc dai punti ristoro del Village, un calice degustazione e un delizioso porta calice.Da notare che durante la serata, all'interno dellasi terranno tantissimi, curati dall'eccellente staff di Hakuna Matata per intrattenere i bambini di tutte le età, che potranno giocare e divertirsi mentre i più grandi saranno liberi di godersi le degustazioni food&wine e la musica live sotto le stelle.Intanto,, in collaborazione con MTM (Mobilità e Trasporti Molfetta), in occasione dellae dell'apertura fino alle ore 23, può usufruire del raddoppio delle corse dirette al Village, che anche in questa occasione offrirà a tutti i clienti-passeggeri un ticket MTM in omaggio.Per conoscere gli, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali "".Queste le cantine pugliesi presenti alla Village Night:Ed ecco le cantine del resto d'Italia: