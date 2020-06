Salvini a Corato, la Lega: "L'incontro avverrà all'esterno della struttura per anziani"

Con una nota inviata agli organi di stampa la sezione coratina della Lega fa chiarezza sulle modalità di svolgimento della visita di Matteo Salvini a Corato.Questo il testo integrale della nota.Venerdì 26 Giugno alle ore 08.45 accoglieremo Matteo Salvini a Corato. Il segretario della Lega e leader del centro destra, incontrerà il presidente di una residenza per anziani della nostra città. L'incontro non avverrà all'interno della struttura ma nel piazzale adiacente, senza coinvolgere in nessun modo gli ospiti della casa di riposo. Sarà un momento di confronto durante il quale Matteo Salvini raccoglierà la testimonianza di chi ha dovuto gestire una struttura per anziani durante la pandemia e stabilire quanti e quali sono stati i disagi e le difficoltà causati dai pochi e mancati interventi di Governo e Regione Puglia a sostegno delle RSA.È doveroso precisare che lo spirito e l'obiettivo dell'iniziativa è stato completamente travisato e strumentalizzato dalle polemiche che si rincorrono in queste ore e che invece dimostreremo essere completamente infondate con i fatti. La visita di Matteo Salvini, Senatore della Repubblica, ha una natura istituzionale prima ancora che politica, perché è compito e dovere delle istituzioni ascoltare le realtà locali e i territori.La visita di Salvini è stata organizzata a partire dalla giornata del 23 Giugno in accordo con le forze di Polizia per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Alla fine dell'incontro, Salvini saluterà cittadini, simpatizzanti e sostenitori in Via Beniamino Gigli, per l'occasione chiusa al traffico.