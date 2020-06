Salvini saluta Corato. Il candidato sindaco? «Vi faremo sapere»

Social Video 7 minuti Matteo Salvini a Corato Altri video: Il candidato sindaco? «Vi faremo sapere» 7 minuti

Il nome del candidato sindaco della Lega? «Ve lo faremo sapere».Del passaggio di Matteo Salvini a Corato di questa mattina ricorderemo i selfie di rito, il passaggio all'esterno di un casa di riposo per accogliere le istanze degli operatori delle residenze socio assistenziali, e una pacca sulla spalla di Luigi Menduni, segretario cittadino della Lega e candidato sindaco in pectore per la coalizione di centrodestra di Corato. Un nome, tuttavia, lasciato alla supposizione dei cronisti e mai trapelato dalla bocca dei dirigenti di partito intervenuti questa mattina.La tanto attesa rivelazione ufficiale del nome non c'è stata. Salvini non si è sbilanciato e neanche il suo vicario in Puglia Luigi D'Eramo che, diplomaticamente, ha fatto sapere che nell'immediato il nome dovrebbe essere sveltato, che è stato individuato ma che ancora non si può dire perché sono ancora in corso tavoli di coalizioni. È il segno di una repentina decisione che, probabilmente, ha trovato impreparata la coalizione, quanto meno sul piano del dialogo interno.Come ad Andria, anche a Corato la decisione romana di far esprimere alla Lega il candidato sindaco, potrebbe aver guastato i piani di chi già stava scaldando i motori o comunque osservando la situazione politica. Ed ecco giustificata la prudenza dell'on. D'Eramo che non ha voluto sbilanciarsi nel "totonomi", pur avendo affermato di avere già chiara in mente la figura da esprimere.Complice anche l'orario della visita, l'arrivo di Salvini a Corato non ha provocato alcun problema di ordine pubblico. L'unica forma di contestazione è stata una bandiera rossa sfoggiata dal balcone di un palazzo nei pressi della casa di riposo. Nessuna folla se non una aggregazione di "fans" incuriositi dal personaggio e desiderosi di portare a casa un selfie.Di seguito le dichiarazioni di Matteo Salvini e di Luigi D'Eramo