"I primi passi in sicurezza": a Corato 250 bambini protagonisti della prevenzione

5 foto I primi passi in sicurezza

Si è concluso oggi 13 maggio, nel chiostro del Comune di Corato, il progetto "I primi passi in sicurezza": un'iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione pediatrica che ha messo al centro del proprio impegno il benessere dei più piccoli.Il progetto, ideato e promosso dall'associazione Salute e Sicurezza ODV con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Corato e della ASL Bari, ha potuto contare sul prezioso sostegno economico delle aziende Corgom e Wellness Evolution, partner storici dell'associazione da anni impegnati al suo fianco. Protagonisti dell'evento circa 250 bambini frequentanti le classi seconde della scuola primaria di Corato, sottoposti a screening baropodometrici per la diagnosi precoce di patologie del piede e alterazioni posturali.Gli esami sono stati condotti dal dottor Savino Mastrorillo, specialista in medicina fisica e riabilitativa, affiancato dalla fisioterapista dottoressa Annapia Carenza e da un team di professionisti sanitari qualificati messi a disposizione dall'associazione.Si tratta di lavori di prevenzione che sono fondamentali a otto anni, fase della vita in cui si conclude la struttura del piede. Dopo gli otto anni è, infatti, necessario intervenire con diagnosi e prevenzione.I risultati emersi sono dunque la conferma dell'importanza della prevenzione: 20% di casi di piede piatto e 5% di piede cavo: «Intervenire già in età pediatrica permette di prevenire problematiche posturali e articolari che potrebbero manifestarsi in età adulta, anche a livello di ginocchia e caviglie. Attraverso plantari ortopedici e percorsi mirati è possibile migliorare sensibilmente l'atteggiamento posturale dei bambini», ha affermato il dott. Savino Mastrorillo.Un progetto che, dunque, è stato accolto sin da subito dalle diverse realtà partecipanti e dalle scuole che hanno aderito.