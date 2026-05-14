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Scuola e Lavoro

DA CORATO ALL’ONU: la voce di una studentessa del Liceo Artistico nel cuore di Manhattan

L’esperienza di Denise Evangelista tra diplomazia, crescita personale e orgoglio coratino

Corato - giovedì 14 maggio 2026 6.19
Il progetto non si è posto come unico traguardo quello di valutare le abilità linguistiche degli studenti, ma ha puntato soprattutto a potenziare competenze trasversali come la capacità di confronto, la negoziazione e la collaborazione. La partecipazione alla simulazione diplomatica "Ambassador of the Future" ha infatti consentito ai ragazzi di immergersi in un contesto internazionale, interpretando il ruolo di delegati e affrontando questioni attuali con responsabilità e spirito critico.
Al ritorno dai dieci giorni vissuti a New York, il bilancio dell'esperienza appare estremamente positivo.
"Essere parte di questo progetto mi ha dato l'opportunità di rappresentare il Paese di Palau e di mettermi in gioco in una realtà completamente nuova. È stato interessante partecipare alle attività diplomatiche e condividere ogni momento con il gruppo", racconta Denise, una studentessa coinvolta nel progetto. Accanto all'impegno nelle simulazioni, non è mancata la scoperta della città: "New York è affascinante e ricca di stimoli. Durante il soggiorno abbiamo avuto modo di visitarla e viverla da vicino, inoltre, questo viaggio mi ha permesso di migliorare l'inglese, rafforzare le mie capacità relazionali e creare nuovi rapporti".
Un'esperienza di questo tipo rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un percorso che contribuisce alla crescita personale, spingendo a confrontarsi con contesti diversi e ad acquisire maggiore autonomia e consapevolezza. Al termine di questa esperienza, un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, prof. Savino Gallo, per il sostegno verso iniziative che arricchiscono il percorso formativo degli studenti e ne ampliano gli orizzonti.
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