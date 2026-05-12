Boom di presenze a Corato per la terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo: tra tradizione, musica e sapori

Un intero weekend all'insegna dei sapori, della tradizione, della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme ha animato il cuore di Corato grazie al grande successo della terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo, inserita nel programma de La Primavera Fest.La manifestazione, organizzata dal Comune di Corato e da Puglia Culture, con il patrocinio di Confcommercio Bari-BAT, Camera di Commercio di Bari, GAL Le Città di Castel del Monte e Ministero del made in Italy e delle imprese, ha registrato un autentico boom di presenze, richiamando visitatori non solo da Corato e comuni limitrofi ma anche da numerose città e paesi di tutta la Puglia.Le vie del borgo si sono trasformate in un grande luogo di incontro e convivialità, tra profumi della tradizione gastronomica locale, musica dal vivo, spettacoli e momenti di aggregazione che hanno coinvolto famiglie, giovani e turisti. Determinante per il successo dell'evento è stata la straordinaria collaborazione delle attività food & beverage del borgo, che hanno lavorato insieme con entusiasmo, professionalità e spirito di squadra, contribuendo a rendere la manifestazione un vero punto di riferimento per la promozione del territorio e delle eccellenze locali.Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Corato, dott. Luigi Menduni, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: «Questa terza edizione ha confermato quanto la Sagra della Carne di Cavallo sia ormai diventata un appuntamento atteso e riconosciuto sul territorio regionale. Abbiamo visto il borgo pieno di persone, famiglie, giovani e turisti che hanno scelto Corato per vivere due serate all'insegna delle tradizioni, del gusto e della convivialità. Come Confcommercio siamo riusciti a mettere insieme tante attività food & beverage del borgo: ogni impresa ha dato il proprio contributo con professionalità, passione e spirito di collaborazione. Dietro questo evento c'è stata un'organizzazione complessa, fatta di tanti fornitori, aziende, operatori e imprese che hanno lavorato intensamente per garantire l'ottima riuscita della manifestazione. Oggi possiamo dire con orgoglio che questo è un evento che non si può più fermare negli anni a venire, grazie alla partecipazione massiccia registrata e soprattutto per l'importante indotto commerciale che riesce a generare per la città di Corato. Manifestazioni come questa valorizzano il territorio, sostengono le attività locali e rafforzano l'identità commerciale e culturale della nostra comunità.»La terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermando Corato come città capace di attrarre visitatori, valorizzare le proprie tradizioni e creare occasioni concrete di sviluppo e promozione per il tessuto commerciale locale.