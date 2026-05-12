15enne non si ferma all'alt e fugge a bordo di un'auto. Poi lo schianto

Avrebbe tentato di sottrarsi all'alt della, dando inizio, assieme ad altre due persone, ad una fuga spericolata a bordo di un'auto che è terminata con un incidente. È successo ieri pomeriggio a Corato, dove un minore di, fermato dagli agenti, è stato accompagnato presso gli uffici dellocale.I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, nel quartiere Barbaschello, dove in tanti si sono accorti dell'inseguimento e il primo pensiero è andato subito a qualche crimine. Nulla di tutto questo, in realtà. Quando, prima delle ore 18.00, una pattuglia del corpo municipale ha incrociato unacon tre persone a bordo, gli agenti hanno subito imposto l'alt. Il controllo, evidentemente, era necessario, ma il conducente avrebbe proseguito la corsa, nel tentativo di sottrarsi alla verifica.Ne è così scaturito un inseguimento che ha visto l'auto sfrecciare pericolosamente per le strade del rione coratino. La corsa si è interrotta bruscamente quando il conducente dell'autovettura, in via Mereu, poco prima dell'intersezione con via Spirito Santo, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua folle corsa contro unaparcheggiata in strada. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Dopo l'impatto, i tre occupanti del mezzo in fuga si sono subito dati alla fuga a piedi.Uno di loro, però, è stato fermato sul posto: si tratta di un minorenne di 15 anni, del posto. Il giovane è stato identificato e accompagnato negli uffici delcittadino, in via Gravina, mentre laha avviato gli accertamenti per ricostruire il tutto. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona.