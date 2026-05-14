A Corato la final four di Coppa Puglia Under 17 Eccellenza

Dopo il pomeriggio di festa dell'All Star Game la città di Corato ospita ancora l'under 17 Eccellenza, stavolta in una manifestazione ufficiale di alto livello. Le Final Four di Coppa Puglia, organizzate dalla FIP, sono state assegnate al Basket Corato che quindi sarà ancora padrone di casa di un evento che, assieme anche all'Interzona Nazionale di Baskin rende il Basket Corato una delle società più in vista e riconosciuta sul territorio regionale e non solo.Si comincia quindi domani al PalaLosito con le due semifinali, in cui si sfideranno le 4 squadre arrivate all'atto finale che, in rigoroso ordine di classifica sono: Basket Corato, Nuova Matteotti Corato, Elite Basket Lecce e Cus Bari.Nella prima semifinale, in programma alle ore 15,15, i padroni di casa del Basket Corato sfideranno il Cus Bari, nel remake del match già giocatosi lunedi a livello di under 19 gold e vinto dai neroverdi. Nella seconda semifinale, attorno alle ore 17, a confrontarsi ci saranno Nuova Matteotti Corato e Lecce. Le due vincenti di questi match si contenderanno, sabato 16 maggio alle ore 16 la Coppa Puglia nella finalissima.Una due giorni a cui il Basket Corato arriva dopo un girone eliminatorio chiuso da capolista solitaria ed imbattuta, con 6 vittorie su 6 gare giocate. I ragazzi ora guidati da coach Juan Manuel Gattone hanno dettato legge in queste gare, giocando con rinnovata determinazione e grande agonismo. Occhi chiaramente tutti su di loro in quanto teste di serie n.1 di questo ranking ma subito un match insidioso in semifinale contro quel Cus Bari che ha battuto i neroverdi al PalaLosito durante la prima fase under 17 Eccellenza.Gara quindi importante sin da subito e grande voglia di fare bene per i coratini, chiudendo con un trofeo in casa davanti al proprio pubblico. Una manifestazione che la società ha fortemente voluto ospitare, che godrà del patrocinio del Comune di Corato ed è ancora una volta sintomo del grande interesse del presidente Antonio Marulli e di tutto il Basket Corato nutrono verso il settore giovanile. Anche la seconda semifinale promette spettacolo e scintille, con una Final Four tutta da seguire e da vivere. Ricordiamo inoltre che l'ingresso per assistere alle partite sarà gratuito, che non ci sarà finale per il terzo e quarto posto e che a premiare la squadra vincitrice sarà il presidente della Fip Puglia, organizzatrice dell'evento, Francesco Damiani.