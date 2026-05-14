basket
basket
Basket

A Corato la final four di Coppa Puglia Under 17 Eccellenza

Si comincia domani al PalaLosito con le due semifinali

Corato - giovedì 14 maggio 2026 Comunicato Stampa
Dopo il pomeriggio di festa dell'All Star Game la città di Corato ospita ancora l'under 17 Eccellenza, stavolta in una manifestazione ufficiale di alto livello. Le Final Four di Coppa Puglia, organizzate dalla FIP, sono state assegnate al Basket Corato che quindi sarà ancora padrone di casa di un evento che, assieme anche all'Interzona Nazionale di Baskin rende il Basket Corato una delle società più in vista e riconosciuta sul territorio regionale e non solo.

Si comincia quindi domani al PalaLosito con le due semifinali, in cui si sfideranno le 4 squadre arrivate all'atto finale che, in rigoroso ordine di classifica sono: Basket Corato, Nuova Matteotti Corato, Elite Basket Lecce e Cus Bari.

Nella prima semifinale, in programma alle ore 15,15, i padroni di casa del Basket Corato sfideranno il Cus Bari, nel remake del match già giocatosi lunedi a livello di under 19 gold e vinto dai neroverdi. Nella seconda semifinale, attorno alle ore 17, a confrontarsi ci saranno Nuova Matteotti Corato e Lecce. Le due vincenti di questi match si contenderanno, sabato 16 maggio alle ore 16 la Coppa Puglia nella finalissima.

Una due giorni a cui il Basket Corato arriva dopo un girone eliminatorio chiuso da capolista solitaria ed imbattuta, con 6 vittorie su 6 gare giocate. I ragazzi ora guidati da coach Juan Manuel Gattone hanno dettato legge in queste gare, giocando con rinnovata determinazione e grande agonismo. Occhi chiaramente tutti su di loro in quanto teste di serie n.1 di questo ranking ma subito un match insidioso in semifinale contro quel Cus Bari che ha battuto i neroverdi al PalaLosito durante la prima fase under 17 Eccellenza.

Gara quindi importante sin da subito e grande voglia di fare bene per i coratini, chiudendo con un trofeo in casa davanti al proprio pubblico. Una manifestazione che la società ha fortemente voluto ospitare, che godrà del patrocinio del Comune di Corato ed è ancora una volta sintomo del grande interesse del presidente Antonio Marulli e di tutto il Basket Corato nutrono verso il settore giovanile. Anche la seconda semifinale promette spettacolo e scintille, con una Final Four tutta da seguire e da vivere. Ricordiamo inoltre che l'ingresso per assistere alle partite sarà gratuito, che non ci sarà finale per il terzo e quarto posto e che a premiare la squadra vincitrice sarà il presidente della Fip Puglia, organizzatrice dell'evento, Francesco Damiani.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Basket
DA CORATO ALL’ONU: la voce di una studentessa del Liceo Artistico nel cuore di Manhattan
14 maggio 2026 DA CORATO ALL’ONU: la voce di una studentessa del Liceo Artistico nel cuore di Manhattan
La memoria diventa impegno all’IC “Tattoli- De Gasperi”
14 maggio 2026 La memoria diventa impegno all’IC “Tattoli- De Gasperi”
Altri contenuti a tema
La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito La Virtus Corato si gioca tutto domani al Palalosito L’Industriale Virtus Corato torna davanti al proprio pubblico per una semifinale che può indirizzare in maniera definitiva la serie
L'Adriatica Industriale Virtus Corato sfiora l'impresa a Martina L'Adriatica Industriale Virtus Corato sfiora l'impresa a Martina La Virtus lotta sino alla fine ma si arrende 62-54 dimostrando di esserci e potersela giocare alla pari nella serie
L'Adriatica Industriale espugna Bari e vola in semifinale playoff L'Adriatica Industriale espugna Bari e vola in semifinale playoff Con questo successo i coratini chiudono la serie sul 2-0
Vittoria fondamentale in chiave play off per le NMC Vittoria fondamentale in chiave play off per le NMC Si aggiudica la contesa con il risultato di 74-67
Una super Fas Basket Corato batte nettamente Milazzo al Palalosito Una super Fas Basket Corato batte nettamente Milazzo al Palalosito I ragazzi di coach Marco Verile battono nettamente la Svincolati Milazzo 78-49
Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta Al PalaDisfida di Barletta, i padroni di casa della Frantoio Muraglia superano la NMC con il risultato di 94-93
La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera L’Adriatica Industriale Virtus Corato si prepara a vivere una sfida delicata sul parquet del PalaSassi
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena Vince a 76-81 al termine di una gara inensa
Ritrovato il giovane scomparso tra Corato e Bisceglie
13 maggio 2026 Ritrovato il giovane scomparso tra Corato e Bisceglie
Scomparso a Corato: l'appello della famiglia
13 maggio 2026 Scomparso a Corato: l'appello della famiglia
"I primi passi in sicurezza ": a Corato 250 bambini protagonisti della prevenzione
13 maggio 2026 "I primi passi in sicurezza": a Corato 250 bambini protagonisti della prevenzione
Corato investe sulla sicurezza: nuovi mezzi per la Polizia Locale
12 maggio 2026 Corato investe sulla sicurezza: nuovi mezzi per la Polizia Locale
Boom di presenze a Corato per la terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo: tra tradizione, musica e sapori
12 maggio 2026 Boom di presenze a Corato per la terza edizione della Sagra della Carne di Cavallo: tra tradizione, musica e sapori
15enne non si ferma all'alt e fugge a bordo di un'auto. Poi lo schianto
12 maggio 2026 15enne non si ferma all'alt e fugge a bordo di un'auto. Poi lo schianto
Corato chiede ascolto e cambiamento: piazza gremita per Pietro Zona
11 maggio 2026 Corato chiede ascolto e cambiamento: piazza gremita per Pietro Zona
La Fas Basket Corato perde gara 2 e manda la serie playout a gara 3
11 maggio 2026 La Fas Basket Corato perde gara 2 e manda la serie playout a gara 3
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.