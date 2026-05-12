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Corato investe sulla sicurezza: nuovi mezzi per la Polizia Locale

Tramite il Comandante Michele Bucci completato il rinnovo del parco macchine

Corato - martedì 12 maggio 2026 16.23 Comunicato Stampa
Proseguono gli investimenti che l'Amministrazione Comunale sta facendo per efficientare e potenziare la Polizia Locale di Corato. Dopo aver realizzato l'armeria per la custodia delle armi e degli equipaggiamenti tecnologici, si è proceduto per il tramite del Comandante Dott. Michele Bucci al completo rinnovo del parco macchine a servizio della Polizia locale:
n. 2 moto Honda,
n. 2 SCross adibite al pronto intervento e dotate di molteplici dispositivi di sicurezza nel caso di rilievi di sinistri,
n. 3 C3 adibite a normale servizio di istituto,
n. 1 autovettura civetta Sportequipe 7,
n. 1 Pik-Up adibito anche a scopi di protezione civile (in fase di consegna).

L'Amministrazione comunale ringrazia il Comandante Bucci, che coadiuvato dal Comm. dott.ssa Sara Rosito e dall'Istruttore Amm. Rosanna Mazzone ha proceduto alla modernizzazione del parco auto della Polizia Locale. Si stanno facendo tutti gli investimenti necessari per rendere la Polizia Locale di Corato più equipaggiata, reattiva ed efficiente.
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