Scomparso dopo litigio col padre, apprensione per un 45enne

Da questa notte non si hanno più tracce di Antonio Barile. Il 45enne, nato a Trani ma residente a Ruvo di Puglia, ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi a piedi nelle campagne di Corato, dopo aver lasciato l'ospedale civile Umberto I.Lì sembra ci sia stato un diverbio con il padre, almeno stando a quanto riferito dai familiari. L'uomo è uscito dall'ospedale di Corato, si è allontanato senza portare nulla, ma soprattutto senza farvi più rientro: da quel momento non si hanno più sue notizie. Vana l'attesa e altrettanto immediate le ricerche dei parenti, secondo i quali l'uomo, che da un po' di tempo soffre di problemi di depressione, potrebbe aver bisogno di aiuto.Questa mattina i familiari hanno fornito alcuni dettagli necessari per l'identificazione. Il 45enne è di corporatura media, è alto fra i 170 e i 175 centimetri e l'ultima volta in cui è stato visto indossava un jeans blu con una giacca scura marca Kappa. La sua fotografia è stata condivisa sui vari social network insieme all'appello per le ricerche, estese anche nei comuni viciniori.Chiunque avesse notizie di Antonio Barile è invitato a contattare celermente i Carabinieri attraverso il numero di emergenza 112, i militari della Stazione di Corato al numero 080.872.3927 oppure i colleghi della Stazione di Ruvo di Puglia al numero 080.361.1010.