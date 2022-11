Screening della vista, tour nelle scuole coratine

Screening visivi per il benessere dei più piccoli: a distanza di tre anni Commissione difesa vista onlus tornerà con il "Vistatour a scuola", in programma dal 7 all'11 novembre, con il prezioso sostegno dei personaggi della nuova serie animata, protagonisti dellaLa prima tappa dell'iniziativa coinvolgerà le classi di prima elementare delleCdv Onlus ha deciso di rivolgersi alleper sensibilizzare i bambini e le famiglie rispetto alle problematiche e i rischi derivanti da una scarsa attenzione alla cura degli occhi. Il progetto prevede l'esecuzione degli screening e la distribuzione di kit e materiali informativi, tra cui poster e card legate ai personaggi di "Pinocchio and Friends", ciascuno portavoce di un diverso messaggio di promozione del benessere visivo. Inoltre, a ciascun bambino che effettuerà un controllo della vista verranno regalati colorati sticker adesivi all'insegna del claim "ho controllato la mia vista, non dico bugie!". Gli screening della vista consentiranno di valutare alcuni parametri di base relativi all'apparato visivo dei bambini, in età utile per prevenire o risolvere alcuni disturbi.Gli screening si svolgeranno nelle seguenti giornate ed orari:Dal 7 al 9 novembre 08:30-13:30 nel plesso ''Tattoli'' in Lago di viti9 novembre 14:30 - 18 nel plesso "Via Gravina" in viale Arno10 novembre 8:30 – 16 nel plesso "Via Gravina" in viale Arno11 novembre 8:30 - 13:30 nel plesso "Via Gravina" in viale ArnoIl "Vistatour a scuola" si inserisce all'interno della nuova campagna di informazione "", partita ad ottobre in occasione della Giornata Mondiale della vista e attiva fino a febbraio 2023, riguardo alle buone prassi di educazione quotidiana al benessere degli occhi dedicata ai bambini e ai loro genitori, portata avanti da Cdv onlus in collaborazione con ilche vede protagonista il burattino più famoso del mondo e i suoi amici, tornati alla ribalta grazie alla nuova serie "", creata da Iginio Straffi e trasmessa in onda su Rai Yoyo.La tappa successiva si terrà dal 14 al 18 novembre ad Altamura nelle scuole primarie dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco – Tommaso Fiore".