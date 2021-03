Scuola, Decaro: «Potrebbero arrivare restrizioni per la provincia di Bari»

«Sapevamo che l'indice di contagiosità è per fortuna ancora sotto a 1, e quindi restiamo gialli. Però è molto probabile che dalle verifiche che stanno facendo in queste ore, quell'elemento nuovo introdotto dal Dpcm dei 250 contagi in più settimanali sui 100 mila abitanti, per la provincia di Bari e di Taranto potrebbe portare a delle restrizioni sulle scuole».Queste le parole del sindaco di Bari e dell'Area Metropolitana Antonio Decaro, a margine della cerimonia tenutasi in Comune per i 30 anni dello sbarco della Vlora.«So che è dura - aggiunge - è passato un anno, migliora la temperatura, le giornate sono bellissime e abbiamo tutti voglia di uscire. Possiamo uscire, ma dobbiamo mantenere le distanze, non assembrarci. Chiedo un altro piccolo sforzo, dobbiamo cercare dentro di noi quel poco di forza che ci è rimasta per fare ulteriori sacrifici per un altro po' di tempo».