SEROTONINA”: UNA RASSEGNA TEATRALE PER STAR BENE

Dopo i successi degli scorsi anni torna per la terza edizione la rassegna teatrale organizzata dall'associazione "Teatri di.versi", quest'anno a tema comico, che vede la direzione artistica affidata alla nota attrice locale Claudia Lerro.Uno spettacolo al giorno presso la scuola Fornelli alle 21.30 nelle date del 29 e 30 giugno, del 5, 6 e 7 luglio. Da segnalare l'ultima data che vedrà l'esibizione, ispirata alle "Cosmocomiche" di Italo Calvino, di Robert McNeer, uno degli ultimi "clown" puri.Il filo conduttore dei 5 spettacoli è la convinzione del potere benefico della risata, a sé stessi e a chi ci circonda. Specialmente dopo le vicissitudini globali degli ultimi anni che hanno colpito duramente i più giovani.Soprattutto a loro è rivolta l'attenzione della rassegna, composta anche da un contest poetico, organizzato grazie alla stretta collaborazione con la Fondazione Casillo. Si può partecipare inviando i propri scritti fino al 2 luglio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 5 luglio."Serotonina" guiderà gli spettatori in un percorso di condivisione, ascolto e riflessione che unisce agli spettacoli eventi collaterali organizzati in piazza Sedile e piazza Abbazia ieri e di oggi, dalle 18.30 alle 21.30.L'idea, ci fanno sapere le organizzatrici, è puntare sull'ascolto e sul dialogo intimo per contrastare il disagio giovanile esploso negli ultimi anni. È stata infatti prevista la "Casetta della confessione laica" che, insieme all'angolo del poeta, permette a chiunque desideri di esprimere liberamente emozioni e sensazioni attraverso la scrittura. La "valigia dell'attore" offre invece un divertente momento di improvvisazione teatrale, mentre la lettura del caffè arabo ci fa scoprire una pratica antichissima."Parte del divertimento è aiutare le persone ad avvicinarsi" fa sapere Francesca, una delle organizzatrici della rassegna. "È un momento bello perché si lavora con gioia e serenità, lavorare per far star bene gli altri ti dà serotonina", prosegue l'organizzatrice, sottolineando il valore dell'incontro e del dialogo reciproco.Oltre alla Fondazione Casillo, un grande aiuto è stato fornito dall'Amministrazione Comunale che ha patrocinato gli eventi.Michele Paganelli